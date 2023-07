König Charles III. in Schottland: Erster Holyrood-Termin im Kilt

Charles wohnte am Montag zudem der «Ceremony of the Keys» im Holyroodhouse Palast bei, bei der dem Monarchen die Schlüssel zur Stadt übergeben werden. Wie unter anderem die «Daily Mail» berichtet, werde er am Abend zusammen mit seiner Ehefrau, Königin Camilla (75), zu einem Empfang auf der Royal Yacht Britannia erwartet, die im Hafen von Leith liegt. Viele weitere Termine sollen in den kommenden Tagen folgen.