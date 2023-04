Jetzt wurde die genaue Formulierung bekannt gegeben. Der offizielle Titel lautet «Charles the Third, by the Grace of God King of Canada and His other Realms and Territories, Head of the Commonwealth». In die deutsche Sprache übersetzt: «Charles der Dritte, von Gottes Gnaden König von Kanada und dessen anderen Gebieten und Territorien, Oberhaupt des Commonwealth». Das Gesetz wurde zuvor 1985 angepasst, wonach die damalige Monarchin, Queen Elizabeth II. (1926-2022), noch den Zusatz «Defender of the Faith» trug. Zusätzlich war in ihrem kanadischen Namen noch «Königin des Vereinigten Königreichs» enthalten, was ebenfalls nun entfällt.