König Charles III.: Krisengipfel für die royale Zukunft

Charles werde deshalb bei dem kommenden Gipfel in Schottland die Ziele für das nächste Jahr vorgeben - dazu gehörten Auslandsreisen und Termine. Der König, so heisst es, sehe in den Aktivitäten von William und Kate «den Kern der Festigung ihrer eigenen Zukunft und der Monarchie insgesamt». Vor allem die Prinzessin solle ihre Beliebtheit noch stärker einsetzen, um das Commonwealth zu festigen und die Menschen von der Monarchie zu überzeugen.