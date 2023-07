Die Queen war bekanntlich eine grosse Pferde-Liebhaberin und soll ihre Anwesen mit zahlreichen Reiterbronzen, Bildern und Trophäen gefüllt haben. Laut «Telegraph» gebe es in praktisch jeder königlichen Residenz Reitergemälde und Skulpturen aus allen Epochen - sowohl in prominenten öffentlichen Ausstellungen als auch in privaten Bereichen. Das belegen auch Fotos aus den Privaträumen der verstorbenen Königin. In ihrem Wohnzimmer, genannt Oak Room, etwa standen Pferdestatuen auf einem Kaminsims.