König Charles III. lässt Tina Turners Hit «The Best» spielen

Für Thronfolger Prinz William (40) hat «The Best» unterdessen eine besondere Bedeutung. In der «Time to Walk»-Serie von Apple Fitness+ hatte er Ende 2021 erzählt, dass seine Mutter, Prinzessin Diana (1961-1997), auf der Fahrt in die Schule das Lied für ihn und seinen Bruder, Prinz Harry (38), gespielt habe, um ihnen ihre Ängste zu nehmen.