Nach der Krönung von König Charles III. (74) und Königin Camilla (75) am 6. Mai in London wird der britische Monarch während der Holyrood-Woche am heutigen 5. Juli in Schottland noch einmal in kleinerem Rahmen gekrönt. Im Vorfeld des Gottesdienstes, bei dem Charles die schottischen Kronjuwelen überreicht werden, kam es auch zu Protesten von Monarchiegegnern.