König Charles III. (73) hat während des Aussegnungs-Gottesdienstes zu Ehren seiner verstorbenen Mutter Queen Elizabeth II. (1926-2022) einen symbolträchtigen Akt vollzogen. Kurz bevor der Gottesdienst endete und der Sarg der Monarchin in die Familiengruft hinabgelassen wurde, legte er die Flagge des Queen-Regiments, die sogenannte «Queen's Company Camp Colour of the Grenadier Guards», darauf ab.