König Charles III.: Nach Treffen mit Kate war er «sehr emotional»

Nach Bekanntwerden von Prinzessin Kates (42) Krebsdiagnose werden nun weitere Details der vergangenen Tage publik. So soll sich der ebenfalls an Krebs erkrankte König Charles III. (75) noch am Freitag, dem 22. März, und damit am Tag der Bekanntgabe von Kates Erkrankung, mit seiner «geliebten Schwiegertochter» zu einem Mittagessen getroffen haben. Das gemeinsame Essen auf Schloss Windsor habe den 75–jährigen Monarchen «sehr bewegt», verriet eine namentlich nicht genannte Quelle der britischen «Sun».