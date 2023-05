König Charles III. plant emotionale Reise nach Kenia

König Charles III. (74) plant noch in diesem Jahr einen Besuch in Kenia. Das berichte die «Mail on Sunday». Erwartet wird der Meldung zufolge, dass er das ostafrikanische Land bereisen wird, um das Commonwealth noch stärker in den Mittelpunkt seiner Regentschaft zu stellen. Es sei für seine politische Ausrichtung ein Meilenstein, heisst es.