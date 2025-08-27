König Charles III. reist mit eigenem Bett und Premium-Toilettenpapier

Ärger im eigenen Garten

Bower schildert auch Spannungen in Charles‹ eigenem Garten in Highgrove. Der Monarch, der regelmässig mit einer Gartenschere durch das Gelände patrouillieren soll, schreibe handschriftliche Notizen in roter Tinte an seine Mitarbeiter – mal lobend, mal kritisch über den Fortschritt einzelner Pflanzen. Die hohen Standards haben Folgen: In den vergangenen drei Jahren verliessen dem Buch zufolge elf der zwölf Gärtner das Team. 2023 reichte ein Mitarbeiter sogar eine offizielle Beschwerde ein. Das Team sei unterbesetzt und mit Charles› Anforderungen überfordert.