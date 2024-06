König Charles III.: Sagt er seinen Neuseelandbesuch etwa ab?

Wie «The Mirror» weiter berichtet, habe der Buckingham Palast Details zur Australienreise noch nicht bekannt gegeben. Beamte arbeiteten derzeit mit der Bundesregierung in Down Under zusammen, um die Reiseroute des königlichen Paares in den kommenden Wochen abzuschliessen. Der australische Premierminister Anthony Albanese (61) erklärte bereits vor einiger Zeit, die Planung sei im Gange. «Der König hat sein Mitgefühl für die Australier gezeigt, die von den jüngsten Naturkatastrophen betroffen sind, so wie die Australier Mitgefühl und Unterstützung für den König nach seiner Krebsdiagnose gezeigt haben», sagte er. «Der König, die Königin und die Mitglieder der königlichen Familie sind in Australien immer willkommen.»