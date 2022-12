König Charles III. schlägt Queen-Gitarrist Brian May zum Ritter

May sieht die Auszeichnung als «eine Art Lizenz»

In der Begründung heisst es, May sei ein «gefeierter Musiker und Songschreiber». Neben seiner Tätigkeit als Rockstar sei May ein «versierter Astrophysiker» und setze sich unter anderem zudem für den Schutz von Wildtieren im Vereinigten Königreich ein. «BBC News» gegenüber erklärte May: «Das ist eine Art Lizenz, eine Art Auftrag, mit dem weiterzumachen, was ich mache [...]. Ich bin also sehr froh darüber».