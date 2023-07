Das «Coronation Food Project»

Im Rahmen der Feier wurde auch eine neue Massnahme angekündigt, das «Coronation Food Project». Teilnehmende Organisationen werden demnach Obst und Gemüse, das sonst auf einer Mülldeponie landen würde, an bedürftige Menschen verteilen. Man baue damit auf vorangegangene Projekte auf, teilen die Royals auf ihrer Homepage mit. So habe man etwa ermöglicht, dass hunderte Tafeln und Gemeindezentren in ganz Grossbritannien mit Kühlschränken und Gefriertruhen ausgestattet werden.