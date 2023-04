König Charles III.: Schottischer Krönungsstein unterwegs nach London

Seit Jahrhunderten wird der schottische «Stone of Destiny» (Schicksalsstein) bei Krönungszeremonien in Grossbritannien eingesetzt. Auch am 6. Mai 2023 soll er eine Rolle spielen und im Krönungsstuhl von König Charles III. (75) in der Westminster Abbey zum Einsatz kommen. In einer feierlichen Zeremonie wurde der Krönungsstein am 27. April auf Schloss Edinburgh ausgesegnet und nach London geschickt. Das berichten britische Medien.