König Charles III.: Sendet er damit eine Botschaft an Donald Trump?

König Charles III. bewundert Kanadas Identität

«Dies ist mein zwanzigster Besuch in Kanada in mehr als über einem halben Jahrhundert, und mein erster als Herrscher», ist beispielsweise bei der britischen «Daily Mail» noch einmal aus Charles‹ Rede nachzulesen. «Wie ich schon zuvor gesagt habe: ›Jedes Mal, wenn ich nach Kanada komme, sickert ein bisschen mehr von Kanada in meine Blutbahn – und von dort direkt in mein Herz.'» Für die «einzigartige Identität» des Landes, «die auf der ganzen Welt für den Mut und die Aufopferung zur Verteidigung nationaler Werte sowie für die Vielfalt und Freundlichkeit der Kanadier anerkannt wird», habe er stets grösste Bewunderung empfunden. Die Hymne erinnere daran, dass «der wahre Norden tatsächlich stark und frei» sei.