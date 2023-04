König Charles III.: Sie übernehmen wichtige Rollen bei der Krönung

An der Prozession wird auch Admiral Sir Tony Radakin teilnehmen. Der Chef des Verteidigungsstabs fungiert als Lord High Constable von England. Dieses Amt besteht nur am Krönungstag. Traditionell ist der Lord High Constable ein grosser Staatsbeamter und war historisch mit dem Militär verbunden. Er wird an der Seite des Earl Marshal, des Herzogs von Norfolk, teilnehmen. Der Earl of Erroll übernimmt die Rolle des Lord High Constable von Schottland. Der Earl of Crawford und Balcarres fungiert als Stellvertreter des Great Steward of Scotland, Prinz William von Wales.