König Charles III. stellt Käse in einem Ökodorf her

König Charles III. (74) hat sich zum Ausklang des zweiten Tages seiner aktuellen Deutschland-Reise einen besonderen Abschluss ausgesucht. Gemeinsam mit dem Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier (67) besuchte der britische Monarch ein Ökodorf im brandenburgischen Landkreis Barnim und schlüpfte dafür sogar in einen weissen Kittel - einen sogenannten Reinraum-Anzug. Der Hintergrund: hohe Hygienemassnahmen in der dortigen Käserei. Charles legte sogar selbst Hand an und stellte gemeinsam mit den Betreibern einen royalen Käse her.