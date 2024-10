König Charles III.: Traditionelle Räucherzeremonie in Australien

Traditionelle Räucherzeremonie für den König

In dem nationalen Zentrum nahm der König unter anderem an einer Räucherzeremonie mit Angehörigen des Gadigal–Volkes der Eora–Nation teil. Charles stand bei der Zeremonie an einer Feuerstelle im Freien, während reinigender Rauch über ihn wehte. Auch eine Tanzvorführung von Aborigines und Torres–Strait–Insulanern sah er sich in einer Sporthalle an, und sagte im Anschluss Sky zufolge an die Tänzerinnen und Tänzer gewandt: «Das sah nach einem guten Training aus. Ich glaube nicht, dass ich das in meinem Alter noch machen kann.»