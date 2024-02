König Charles III.: Treffen mit Premier Rishi Sunak nur per Telefon

König Charles III. (75) wird nach Bekanntwerden seiner Krebserkrankung und auf Rat seiner Ärzte vorerst keine öffentlichen Termine wahrnehmen. Auch eine regelmässige Audienz mit dem britischen Premierminister Rishi Sunak (43) soll zumindest in dieser Woche nicht in Person stattfinden – sondern per Telefon. Das berichtet «Sky News».