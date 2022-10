König Charles III. übernimmt ehemaliges Amt von Prinz Harry

König Charles III. hat enge Verbindung zur Marine

In einer offiziellen Nachricht an die Marine schrieb König Charles III: «Es ist mir das grösste Vergnügen, die Rolle als Generalkapitän zu übernehmen. Ich bin aussergewöhnlich stolz, in die Fussstapfen so vieler meiner Familienmitglieder der letzten dreieinhalb Jahrhunderte zu treten, von denen alle die Rolle mit einem tiefen Gefühl der Bewunderung innehatten.» Weiter schwärmte der 73-Jährige, dass er sehr inspiriert von dem «Mut, der Zielstrebigkeit, der Selbstdisziplin und der anerkennenswerten Kapazität in den extremsten Umgebungen standzuhalten» der Marine sei.