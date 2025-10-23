König Charles III. und Königin Camilla bei Papst Leo XIV. eingetroffen

Empfang mit militärischen Ehren

Die Schweizergarde stellte die Ehrenwache, während beide Nationalhymnen – die britische und die des Vatikanstaats – erklangen. Das Königspaar wurde neben Sapienza auch von zahlreichen weiteren Repräsentanten freundlich begrüsst, bevor sie ins Innere des Palastes geleitet wurden. Es ist die erste Begegnung des Königspaars mit Papst Leo seit dessen Wahl im Mai. Im April waren Charles und Camilla noch kurz privat mit seinem Vorgänger, Papst Franziskus (1936–2025), zusammengetroffen, mussten aber mehrere geplante Termine wegen dessen angeschlagenen Gesundheitszustands absagen.