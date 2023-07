König Charles III. und Königin Camilla besuchen Schottenrock-Weberei

König Charles III. (74) und Königin Camilla (75) haben im Rahmen der «Holyrood Week» eine alteingesessene Weberei in Schottland besucht. Dabei nahmen die beiden Royals an einer Führung durch die heiligen Hallen des Unternehmens Lochcarron of Scotland in der gleichnamigen Region teil. Der Monarch überzeugte sich dabei laut übereinstimmenden Medienberichten vor allem von der ausschliesslichen Verwendung von verantwortungsvoll gewonnener schottischer und britischer Wolle. Geschäftsführerin Dawn Robson-Bell stand dabei Charles und Camilla Rede und Antwort.