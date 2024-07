König Charles III. und Königin Camilla mussten evakuiert werden

Wie etwa «The Mirror» berichtete, wurden Charles und Camilla während ihres dritten Termins des Tages am Weighbridge Place vom Sicherheitspersonal in das nahe gelegene Pomme d'Or Hotel gebracht. Royal–Reporter Matt Wilkinson teilte Videoaufnahmen auf X (früher Twitter) von dem Moment, als die Königin – noch mit einem Eis in der Hand – von der Security darüber informiert wurde, das Veranstaltungsgelände unverzüglich zu verlassen. Nach einer kurzen Klärung der Situation konnten die Royals ihr Programm auf den Kanalinseln aber dann wie geplant fortsetzen.