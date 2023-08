König Charles III. und Königin Camilla reisen nach Frankreich

Derzeit geniesst das Königspaar seinen Sommerurlaub im schottischen Balmoral. Im nächsten Monat steht noch ein wichtiger Termin an: Am 8. September jährt sich der Todestag von Queen Elizabeth II. (1926–2022) zum ersten Mal. Es wird erwartet, dass der König und die Königin den Gedenktag in privater Atmosphäre verbringen werden und keine öffentlichen oder privaten Familientreffen geplant sind.