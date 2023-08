König Charles III. und Königin Camilla: Reisen sie bald Frankreich?

Staatsbesuch nach Sommerurlaub?

Derzeit geniesst das Königspaar seinen Sommerurlaub im schottischen Balmoral. Im nächsten Monat jedoch stehen dann wieder einige wichtige Termine an: Am 8. September jährt sich der Todestag von Queen Elizabeth II. (1926-2022) zum ersten Mal. Kurz darauf werden Charles und Camilla dann angeblich in Frankreich erwartet. Französische Ministerquellen berichteten, dass das Königspaar vom 23. bis 24. September in Paris sein werde. Dann würden sie zunächst von Präsident Emmanuel Macron (45) und seiner Frau Brigitte (70) in der französischen Hauptstadt begrüsst, bevor sie in die südwestliche Stadt Bordeaux reisen. «Nach einem offiziellen Empfang im Élysée-Palast und einem anschliessenden Abendessen im Schloss von Versailles wird das Königspaar Bordeaux besuchen», heisst es.