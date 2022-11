König Charles III. verbannt Stopfleber aus den Palästen

Französische Delikatesse hat keinen Platz im britischen Königshaus

Die Stopfleber gilt in Frankreich als Delikatesse, die oft an Weihnachten verspeist wird. Die Herstellung der Spezialität ist in Grossbritannien verboten. Der Verkauf und die Einfuhr allerdings nicht. Grund für die Aufregung ist das Mästen der Tiere: Die Fettlebern entstehen durch eine bestimmte Mastform, bei der die Tiere in den letzten 21 bis 28 Tagen zwangsernährt werden. Rund drei bis viermal pro Tag wird den Tieren mittels eines Rohres ein Futterbrei in den Magen gepumpt. Das Ergebnis davon ist eine krankhaft vergrösserte Fettleber, die bis zu zehnmal grösser sei als die eines gesunden Tieres. «PETA» beschreibt das Stopfen der Tiere schon lange als «grausam».