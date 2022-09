König Charles III. zum ersten Mal als Monarch in Wales

Gemeinsam mit Queen Consort Camilla (75) besuchte Charles III. das walisische Parlament in Cardiff. Dort hielt er laut «bbc.com» eine Rede, in der er unter anderem beteuerte, was für eine Ehre es für ihn sei, so lange der Prinz von Wales gewesen zu sein. Sein Nachfolger Prinz William hege eine «tiefe Liebe» für die Nation - so, wie es auch bei Queen Elizabeth II. der Fall gewesen ist. Wales sei stets ein «besonderer Ort» für die Queen gewesen. «Während all der Jahre ihrer Regentschaft hätte Wales dem Herzen meiner Mutter nicht näherliegen können.»