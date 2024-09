König Charles lacht Tränen: Lustiger Ausflug zu den Highland Games

König Charles III. (75) hat erneut die berühmten Highland Games «Braemar Gathering» in der schottischen Ortschaft Braemar besucht. In einen klassischen karierten Kilt und mit Hemd, Weste und Sakko bekleidet, nahm er am 7. September zusammen mit seiner Ehefrau Königin Camilla (77) in der ersten Reihe der traditionellen schottischen Veranstaltung Platz.