König Charles mit Treueschwur und Appell im französischen Senat

Am zweiten Tag seines Staatsbesuchs in Frankreich hat der britische König Charles III. (74) eine Rede im Senat gehalten. Ähnlich wie bei seinem Aufenthalt in Deutschland Ende März dieses Jahres, als er stellenweise auf Deutsch vor dem Bundestag sprach, bewies der 74–Jährige nun seine durchaus beeindruckenden Französisch–Kenntnisse. Den geschichtsträchtigen Moment vor dem versammelten Oberhaus des französischen Parlaments nutzte Charles, um einen Treueschwur zu leisten – doch auch einen Appell wurde er los.