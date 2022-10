König-Charles-Münzen gehen in Produktion

Die ersten Münzen mit dem Konterfei von König Charles III. (73) werden geprägt. Das gab die Münzprägeanstalt Royal Mint in Llantrisant, Wales, an diesem Freitag (28. Oktober) bekannt. Dabei gingen zunächst 50-Pence-Stücke in Produktion, die laut Ankündigung noch vor Weihnachten in den Brieftaschen der Briten landen sollen. Die Rückseite zeigt das Design, das auf der Münze zum Gedenken an die Krönung von Queen Elizabeth II. (1926-2022) in der Westminster Abbey 1953 zu sehen war. 9,6 Millionen Exemplare sollen hergestellt werden.