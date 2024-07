König Charles nimmt Königin Camilla in den Distelorden auf

Dem britischen König Charles III. (75) wurde am Mittwochnachmittag eine ganz besondere Aufgabe zuteil: Anlässlich der aktuellen Holyrood–Woche in Schottland nahm er wichtige Mitglieder seiner Familie in den berühmten Distelorden auf: Bei einem feierlichen Gottesdienst in der St.– Giles–Kathedrale in Edinburgh wurden neben 14 schottischen Personen auch seine Frau, Königin Camilla (76), und sein Bruder, Prinz Edward (60), feierlich in den bedeutenden «Order of Knighthood» aufgenommen. Der «Order of the Thistle» ist der höchste schottische und der zweithöchste britische Ritterorden, der vom König persönlich vergeben wird.