Bewerben können sich Köche, die «hochqualifiziert und erfahren» sind, schon auf Führungsebene gearbeitet haben und aus einem gehobenen Restaurant- oder Fünf-Sterne-Catering-Betrieb kommen. Nützlich wäre es für den neuen Palastmitarbeiter wohl auch, Erfahrung in der veganen Küche zu haben. König Charles ernährt sich einen Tag in der Woche vegan und zwei Tage die Woche vegetarisch, wie er einmal in einem BBC-Interview verriet.