König Charles: Tod von Queen Elizabeth II. «ein Moment grösster Trauer»

Queen Elizabeth II. ist im Alter von 96 Jahren gestorben. Ihr Sohn Charles (73), der nun den Thron erbt, hat in einem Statement, das unter anderem in einem Instagram-Post veröffentlicht wurde, rührende Worte an die Öffentlichkeit gerichtet: «Der Tod meiner geliebten Mutter, Ihrer Majestät der Königin, ist für mich und alle Mitglieder meiner Familie ein Moment grösster Trauer.»