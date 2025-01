König Charles: Trauer um britisches Todesopfer von New Orleans

Mindestens 14 Menschen starben laut FBI bei dem Attentat in New Orleans, Louisiana. Ein Mann war in der Silvesternacht mit einem Auto in eine Menschenmenge in dem belebten Ausgeh– und Touristenviertel French Quarter gefahren. Unter den Todesopfern befindet sich der Brite Edward Pettifer aus dem Londoner Stadtteil Chelsea. Das berichtet die "BBC" unter der Berufung auf die Metropolitan Police. Er wurde nur 31 Jahre alt.