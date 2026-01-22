König Charles: Trotz Nähe kein Treffen mit Prinz Harry

Nach seinem Auftritt vor Gericht liess Harry ein kurzes Statement verbreiten. Darin hiess es kämpferisch: «Heute haben wir die Mail Group daran erinnert, wer hier vor Gericht steht und warum.» Ein Sprecher des Herzogs legte nach und kritisierte das Kreuzverhör der Gegenseite als «aufschlussreich in seiner Schwäche». Es sei zwar im Ton bestimmt gewesen, aber unter Harrys Prüfung sofort in sich zusammengefallen. Der Sprecher betonte ausserdem, dass die Anwälte von Associated Newspapers die Befragung Harrys gar nicht schnell genug hätten abschliessen können, da seine Aussage zu ihren Nachteilen ausgefallen sei.