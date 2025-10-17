König Charles und Camilla besuchen nächste Woche Papst Leo XIV.

Klimaschutz und Gewalt gegen Frauen als Programmpunkte

Das Königshaus gab zudem bereits einige Programmpunkte bekannt. So werden die Royals den Pontifex im Apostolischen Palast für eine Messe treffen. «Ihre Majestäten und der Papst nehmen an einem besonderen ökumenischen Gottesdienst in der Sixtinischen Kapelle teil, der sich mit dem Thema ‹Bewahrung der Schöpfung› befasst und das Engagement von Papst Leo und Seiner Majestät für die Natur widerspiegelt.» Ausserdem werden Charles und Camilla die päpstliche Basilika Sankt Paul vor den Mauern besuchen. Charles wird später an einem Empfang eines Seminars teilnehmen, das Priester aus dem gesamten Commonwealth ausbildet.