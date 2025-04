König Charles und Camilla: Glamouröses Staatsbankett an Hochzeitstag

König Charles III. (76) und Königin Camilla (77) haben am Abend ihren 20. Hochzeitstag gebührend gefeiert. In der italienischen Hauptstadt Rom waren die Royals Ehrengäste eines glamourösen Staatsbanketts, ausgerichtet von Staatspräsident Sergio Mattarella (83) in seinem Amtssitz, dem Quirinalspalast. Zu den illustren Gästen zählte auch Opernsänger Andrea Bocelli (66), der im Mai 2023 bereits beim Krönungskonzert von König Charles aufgetreten war.