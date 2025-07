König Charles und Camilla: Gute Laune im schottischen Regenwetter

Holyrood Week mit vollem Programm

Die Reise nach Kirkcaldy war Teil der traditionellen Holyrood Week, die König Charles jährlich im Juli in Edinburgh verbringt. Nach Angaben der BBC begann die Woche mit der traditionellen Zeremonie der Stadtschlüsselübergabe in den Gärten des Palace of Holyroodhouse, der offiziellen Residenz des Königs in der schottischen Hauptstadt. Am Abend hielt er eine Investitur–Zeremonie ab, bei der unter anderem Schottlands erfolgreichster Olympionike Duncan Scott (28) einen OBE–Orden erhielt.