König Charles und Cate Blanchett: Heimliches Podcast-Interview

Zweiter royaler Podcast–Auftritt

Für King Charles war es der zweite Podcast–Auftritt in diesem Jahr, wie das «People»–Magazin erinnert. Bereits im März hatte er bei Apple Music einige seiner Lieblingssongs vorgestellt. Für Blanchett hingegen war es die erste direkte Zusammenarbeit mit dem Monarchen, auch wenn sie schon seit der Gründung des Earthshot Prize eng mit der königlichen Familie verbunden ist.