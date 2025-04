König Charles und Königin Camilla: Eine Hochzeit voller Katastrophen

König Charles (76) und Königin Camilla (77) feiern am 9. April ihren 20. Hochzeitstag. Kaum eine Beziehung sorgte zuvor weltweit für mehr Schlagzeilen. Das Paar kam erstmals in den 1970er Jahren zusammen, bevor es sich trennte, um neue Partner zu heiraten: Charles gab 1981 Prinzessin Diana (1961–1997) das Jawort, Camilla 1973 Andrew Parker Bowles (85). In den 1980er Jahren begannen Charles und Camilla eine aussereheliche Affäre miteinander. Der Prinz und die Prinzessin liessen sich 1996 scheiden. Diana starb ein Jahr später bei einem Autounfall in Paris.