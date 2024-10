König Charles und Königin Camilla: Regnerische Begrüssung in Sydney

Sydneys Wahrzeichen, das Sydney Opera House, liess sein berühmtes Dach für die Ankunft von Charles und Camilla erstrahlen und zeigte projizierte Bilder des Paares. «Vielen Dank für den besonderen Empfang, Australien», würdigten die Royals die Illumination bei Instagram. Der offizielle Account der Royal Family erklärte zudem: «Der König und die Königin sind in Sydney gelandet, um ihren Besuch in Australien zu beginnen. Es ist der erste Besuch Seiner Majestät in einem Königreich als Souverän.» Ein weiterer Beitrag hielt die private Zusammenkunft mit Albanese und Partnerin Jodie Haydon fest. Die vier sollen sich nach der Landung der Royals im Admiralty House am Ufer des Hafens von Sydney getroffen haben.