König Charles und Königin Camilla reisen im April zu Donald Trump

Obwohl der Besuch bereits seit Längerem erwartet wurde, verzögerte sich die offizielle Ankündigung offenbar aufgrund der politischen Spannungen im Zusammenhang mit dem Krieg in Iran. Das persönliche Verhältnis zwischen dem König und US–Präsident Donald Trump (79) gilt indes als freundschaftlich. Trump bezeichnete Charles III. jüngst als «fantastisch» und betonte die Herzlichkeit ihres Treffens auf Schloss Windsor im vergangenen September. Auf politischer Ebene kriselt es jedoch gewaltig: Trump sparte zuletzt nicht mit öffentlicher Kritik gegen den britischen Premier Sir Keir Starmer und bezeichnete ihn spöttisch als «kein Winston Churchill».