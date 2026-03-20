König Charles und Königin Camilla: So steht es um ihre USA-Reise

Zudem berichtet die Promiseite der «New York Post», dass der Besuch von Charles und Camilla in den USA nur drei Tage dauern soll, da der König sich weiterhin seiner Krebsbehandlung unterzieht. Charles werde zudem seinen in Kalifornien lebenden Sohn Prinz Harry (41) nicht treffen, so «Page Six». Der 41–Jährige könnte sich mit Ehefrau Herzogin Meghan (44) gerade auf einer geplanten Australien–Reise befinden, wenn sein Vater in den USA ist. Im Juli soll dann Prinz William (43), möglicherweise mit Prinzessin Kate (44), die hochrangigen Feierlichkeiten zu «America 250» besuchen.