König Charles und Königin Camilla starten Royal Week in Schottland

Mit militärischen Ehren und jahrhundertealten Traditionen beginnt König Charles III. (76) seine offizielle Woche in Schottland. Der britische Monarch verbringt jedes Jahr mehrere Tage in seiner offiziellen Residenz in Schottland, dem Holyrood Palast (Palace of Holyroodhouse). Die sogenannte Royal Week startet mit einer besonderen Zeremonie in den Palastgärten.