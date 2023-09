König Charles und Königin Camilla: Unter Jubel in Bordeaux empfangen

Am dritten und letzten Tag der Frankreich–Reise steht ein Thema auf dem Tagesplan, das König Charles III. (74) persönlich sehr am Herzen liegt: die Umwelt. Nach zwei Tagen in Paris sind der britische Monarch und seine Ehefrau, Königin Camilla (74), nach Bordeaux gereist. In der südfranzösischen Stadt wurden die Royals am Freitag von Hunderten wartenden und jubelnden Menschen begrüsst. Sie empfingen Charles und Camilla Medienberichten zufolge begeistert mit «Vive le Roi»–Rufen – französisch für «Lang lebe der König».