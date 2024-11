König Charles und Königin Camilla wollen einen neuen Vierbeiner

Beth musste im Alter von 13 Jahren eingeschläfert werden, nachdem bei ihr Krebs diagnostiziert worden war. Camilla hatte den damals zwölf Wochen alten Jack Russell im August 2011 aus dem Rettungszentrum «Battersea Cats and Dogs Home» in London, dessen Schirmherrin sie ist, adoptiert. «Ich konnte ihr nicht widerstehen. Sie ist umwerfend. Es ist so aufregend. Ich kann es kaum erwarten, dass sie die Familie kennenlernt», schwärmte die heute 77–Jährige kurz darauf in einem Interview.