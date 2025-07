König Charles' und Prinz Harrys Vertreter treffen sich in London

Harrys Chefin reist aus Kalifornien an

Für die Sussex–Seite reiste Meredith Maines, Harrys oberste Kommunikationschefin und Leiterin seines Haushalts in Montecito, eigens aus Kalifornien an. Auf Bildern ist sie zusammen mit Tobyn Andreae zu sehen, dem Kommunikationssekretär des Königs. Sie trafen sich zu dem, was Insider gegenüber der «Mail on Sunday» als «zwanglose Drinks» beschreiben. Auch Liam Maguire, der Harrys britisches PR–Team leitet, war anwesend.