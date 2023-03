König Charles und Queen Consort Camilla: Im ICE ins verregnete Hamburg

König Charles III. (74) ist für sein Engagement in Sachen Umweltschutz bekannt. Passend dazu reist er mit Gattin Camilla (75) am letzten Tag seines Deutschlandbesuchs per Zug von Berlin nach Hamburg. Das royale Paar sass in einem regulären ICE, allerdings in einem für sie abgesperrten Wagen, wie unter anderem der NDR berichtet. Erwartet wurden sie in Hamburg bei regnerischem Wetter von Bürgermeister Peter Tschentscher (57) und seiner Frau Eva-Maria.