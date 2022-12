Unter anderem eine Journalistin der «Huffington Post» veröffentlichte das dementsprechende Schreiben des Palasts, für das bis Donnerstagfrüh (22. Dezember) ein «striktes Embargo» galt. Darin heisst es unter anderem: «Der Geburtstag des Monarchen wird offiziell durch die ‹Trooping the Colour›-Zeremonie (Geburtstagsparade des Königs) gefeiert. 2023 wird diese eindrucksvolle Darbietung von Prunk am Samstag, den 17. Juni stattfinden.» Der König wird an der Parade teilnehmen und den Salut mehrerer Regimentsdivisionen in Empfang nehmen, heisst es weiter.