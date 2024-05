König Charles verlor durch die Krebsbehandlung seinen Geschmackssinn

Fortschritte in der Krebsbehandlung

Die Krebserkrankung des Monarchen war Anfang des Jahres nach einem Prostata–Eingriff in einer Londoner Klinik festgestellt worden. Charles begab sich umgehend in Behandlung, und nahm keine öffentlichen Termine mehr wahr. Ende April kehrte der König dann jedoch in die Öffentlichkeit zurück, und besuchte als erstes gemeinsam mit Königin Camilla (76) ein Zentrum für Krebsbehandlung in London. Bei dieser Gelegenheit enthüllte Charles, dass er sich nach wie vor in Behandlung befände. Ob sein Geschmackssinn in der Zwischenzeit zurückgekommen ist, ist nicht bekannt.